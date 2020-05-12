إيران تعيد فتح المساجد أمام المصلين

أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية بأن جميع المساجد في إيران سيُعاد فتحها اليوم الثلاثاء، في خطوة أخرى من الحكومة لتخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ونقلت الوكالة عن محمد قمي مدير منظمة التنمية الإسلامية قوله إن قرار إعادة فتح المساجد تم اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة. منظمة التنمية الإسلامية قوله إن قرار إعادة فتح المساجد تم اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن بعض أنحاء البلاد شهدت ارتفاعًا في الإصابات.

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