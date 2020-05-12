الكويت تعتزم تخفيض انتاجها النفطي لمؤازرة السعودية

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل اعتزام الكويت تخفيض إنتاجها 80 ألف برميل يومياً كخفض إضافي طوعي فوق التزامها بموجب اتفاق «أوبك+» الذي يبلغ 640 ألف برميل. ويأتي ذلك، بعد توجيه وزارة الطاقة السعودية لشركة أرامكو بتخفيض إضافي إنتاج المملكة مليون برميل يومياً في يونيو.

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وأشارت صحيفة «الراي» الكويتية إلى أن الإمارات ستخفض إنتاجها أيضاً بـ100 ألف برميل يومياً، وأن مبادرة الخفض الإضافي ستكون لشهر

واحد فقط. وأكد الفاضل تأييد الكويت لجهود المملكة العربية السعودية في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.

من جهة أخرى، أعلنت السعودية إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة بدءاً من يوليو في إطار حماية اقتصاد المملكة من آثار تفشي فيروس كورونا. وألغت الرياض بعض

بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها، وخفضت اعتمادات عدد من مبادرات برنامح رؤية 2030 بقيمة إجمالية 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

وأوضح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجدعان أن هذه الإجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة والحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مبيناً أن الإجراءات التي اتخذت ستوفر للمالية العامة نحو 100 مليار ريال سعودي. من جهتها، أعلنت وزارة المالية الإماراتية إن الإمارات «لا تخطط حالياً لزيادة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها الحالي البالغ خمسة بالمئة».