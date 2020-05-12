عاجل-ولي العهد: سنواصل مساعينا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيا، من فخامة رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين. وأكد ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه. فيما عبر الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره.



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