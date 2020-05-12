وزير الصحة الجزائري يستبعد رفع الحجر الصحي في ظل "استحالة توفير المطلوب من الكمامات"

ربط وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد رفع الحجر الصحي في بلاده باستخدام الكمامات من قبل 90 بالمئة من الجزائريين المستهدفين وبائياً.

وأكد بن بوزيد استحالة توفير الكمامات بالقدر المطلوب، مشيراً إلى الحاجة لتوفير 10 ملايين كمامة على ثلاثة مراحل في اليوم الواحد أي 30 مليون كمامة باستثناء الأطفال، بينما المخزون برمته لا يوفر حالياَ سوى على 30 مليون كمامة.

ودعا، بحسب ما نقلته صحف جزائرية عنه خلال زيارته إلى ولاية المدية جنوبي العاصمة، الأسر إلى جعل الكمامة مسألة شخصية وعائلية، وأن تتولى خياطتها بنفسها.

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وأضاف " الجزائر كبقية الدول المصابة بالوباء لا تمثل استثناء من خلال بعض التصريحات غير السليمة التي صنفت الجزائر في مقدمة الدول الإفريقية من حيت معدل الوفيات، بل الحقيقة أن الجزائر تتصدر الدول الإفريقية من حيث شفافية تصريحاتها التي تعتمد على إحصائيات أقرب إلى الواقعية من غيرها".

وأبدى الوزير الجزائري تفاؤله بالقدرة على التحكم في الوباء من خلال تقليص عدد الوفيات إلى أدنى المستويات في الجزائر، معتبراً تراجع الإصابات في أوروبا مؤشر إيجابي، ومحذراً في نفس الوقت من الثقة المفرطة.