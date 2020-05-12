تسجيل أقل من 900 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة لليوم الثاني

كشفت جامعة "جونز هوبكنز"، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد 19"، أن الولايات المتحدة، سجلت 830 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد الى 80,352، مشيرة الى أن عدد الاصابات في الولايات المتحدة وصل الى 1,346,723 حالة مؤكدة.
ويلي هذا التعداد حصيلة الأحد التي بلغت 776 وفاة، وهو أدنى عدد وفيات في يوم واحد منذ آذار، لكن هذا التراجع لا يبدد المخاوف حول أعداد الوفيات التي تستمر في التصاعد في بعض الولايات مع تخفيف اجراءات الحظر.
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