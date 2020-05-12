برلمانى يطالب بالرقابة على الأسواق لمنع بيع المستلزمات الوقائية المغشوشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتوفير المستلزمات الوقائية من الإصابة بفيروس ووباء كورونا المستجد "كوفيد 19" فى الصيدليات، خاصة الكمامات الطبية والجوانتيات، والتى أصبحت غير متوفرة فى العديد من الصيدليات، وإذا وجدت يتم بيعها بضعف سعرها الحقيقي، مما يمثل عبء مادى كبير على المواطنين المضطرين للنزول لأداء أعمالهم وقضاء مصالحهم.

وقال الجندي، لـ"الخليج 365"، إن الدولة اتخذت إجراءات احترازية قوية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ولابد من مواصلة هذه الإجراءات بتشديد الرقابة على أماكن بيع الكمامات وباقى المستلزمات الوقائية من جوانتيات وكحول وأدوات التعقيم والتطهير، مطالبا بتوفير الكمامات الطبية بأعداد كافية فى الصيدليات وبيعها بأسعار مناسبة، لمساعدة المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وطالب وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالرقابة على الأسواق لمنع بيع المستلزمات الوقائية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات الطبية والصحية، والتصدى بحسم للتجار الجشعين مستغلى أزمة كورونا، وتطبيق القانون بصرامة عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم، وتوقيع عقوبات رادعة ضد المخالفين.