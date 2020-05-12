شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تطالب بزيادة عدد مدارس التمريض وتخفيف شروط القبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، زيادة عدد مدارس ومعاهد التمريض فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لتخريج دفعات عديدة لسد العجز فى المستشفيات والوحدات الصحية.

وقال العادلي، لـ"الخليج 365"، إنه يجب تخفيض أو تخفيف شروط القبول بمعاهد ومدارس التمريض، لأن هناك أعداد كبيرة من الطلاب تتقدم بأوراقها للاتحاق بمعاهد ومدارس التمريض ولا يتم قبولها رغم استيفائها الشروط وحصولها على مجموع عالى فى الإعدادية، مطالبا بحل هذه الاشكالية، وحل مشكلة توزيع التمريض على المستشفيات، بربطه بمحل الإقامة.

وشدد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للأطقم الطبية، أطباء وتمريض، والاهتمام بالتخصص لتوفير كل التخصصات.

كما أشاد همام العادلى، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع سن معاش الأطباء إلى 65 عاما، وزيادة بدل العدوي، مؤكدا أهمية ذلك فى تشجيع وتحفيز الأطباء، وسد جزء من العجز.