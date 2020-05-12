بسبب خلافات الجيرة..6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، الإثنين، مشاجرة قوية بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة بينهما، ما أدى إلى سقوط 6 مصابين في الحادث.

تلقي اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقي مركز الشرطة إشارة من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين في قرية شباس الملح، دائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة بينهما.

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انتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه إلي القرية، وجرى السيطر على الموقف، بينما انتقلت قوة من مباحث المركز إلى مستشفي دسوق العام، لمتابعة حالة المصابين.

وبالفحص تبين أن المصابين هم "شرف الدين.إ.ع " 57 عامًا، مصابًا بجروح متفرقة بالرأس والجسم، و"منتصر.إ.ع " 60 عامًا، مصابًا بجروح بالذراع الأيسر والأذن، والعين اليمنى، و"محمد.أ.ع " 21 عامًا، مصابًا بكسور، و"إسلام.أ.ع"، 19 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، و"عادل.ا.ع"، 23 عامًا، مصابًا بكدمات وجروح متفرقه، و"مصطفي.م.ع"، 25 عامًا.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.