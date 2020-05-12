انتحار شاب يعاني من اضطرابات نفسية في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

أقدم شاب على الانتحار في السويس، بشنق نفسه داخل منزله، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، تلقى أخطارا فجر اليوم الثلاثاء، من مأمور قسم الأربعين، يفيد بمصرع شاب داخل منزله، وانتقلت قوة من قسم الشرطة لمكان البلاغ بمنطقة الهويس.

Advertisements

وأفادت المعاينة وسؤال أسرة المجني عليه، بأن " م.س" 39 سنة، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان منعزلا عنهم خلال الأيام الماضية وكثير الجلوس بمفردة في غرفته.

وأن المتوفي دخل غرفته اليوم بعد الإفطار، مدعيا النوم، وعاد شقيقه لإيقاظه ودخل الغرفة وجده معلقا من رقبته في حبل متدلي من السقف.

...