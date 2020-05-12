ماريوت تسجل تحسنا طفيفا بأعمالها في الصين وهبوطا في مجمل إيراداتها

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

سجلت سلسلة فنادق ماريوت العملاقة تحسنا طفيفا في أعمالها بالصين، لكنها عانت من تراجع عام في إيراداتها بنهاية الربع الأول، حسب نتائج صدرت يوم الاثنين.

وقال أرني سوريسون، رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي، في بيان إن نسبة الإشغالات ارتفعت إلى 25% بفنادقها في منطقة الصين الكبرى في نيسان/أبريل، في ارتفاع من 10% في فبراير.

لكن على النطاق العالمي، تراجعت الإيرادات لكل غرفة بنسبة 90% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبالرغم من البداية الواعدة في أوائل ذلك الربع المالي، انخفضت إيرادات ماريوت إلى نحو 7ر4 مليار دولار. وهبط صافي الربح إلى 31 مليون دولار، في تراجع بنسبة 92% مقارنة بالعام الماضي.​