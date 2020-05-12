ارتفاع أعداد حالات التعافي من كورونا بعزل بني سويف إلى 6 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن مصدر مسئول بمديرية صحة بني سويف، تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا إحداهما ممرضة والأخرى ربة منزل، وخروجهما من المدينة الجامعية والتي جرى تخصيصها لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها للفيروس وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات.

وبذلك يصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية إلى 6 حالات منذ تشغيلها الاثنين الماضي ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة و التعليم العالي لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أنه جرى الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.