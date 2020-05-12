تظهر نتائجها خلال 15 دقيقة..الجزائر تبدأ إنتاج أجهزة للكشف عن كورونا

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أعلنت الحكومة الجزائرية، الاثنين، أن البلاد بدأت إنتاج أجهزة للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، تظهر نتائجها خلال 15 دقيقة، وبقدرة إنتاجية 200 ألف وحدة أسبوعيا.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، للتلفزيون الرسمي إن مختبرا في العاصمة الجزائر يطور أجهزة الفحص، بالشراكة مع شركتين كندية وأردنية، دون أن يذكر اسمي الشركتين.
وخصصت الجزائر 100 مليون دولار لاستيراد المعدات الطبية والمنتجات الدوائية لمواجهة الفيروس. كما تلقت تبرعات طبية من الصين خلال الأيام الماضية.
وفرضت الحكومة حظر التجول في مختلف أرجاء البلاد وأمرت بإغلاق معظم الشركات وأوقفت وسائل النقل العام لاحتواء تفشي الفيروس.
وسجلت الجزائر حتى الآن 5891 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 507 حالات وفاة و2841 حالة تماثلت للشفاء.
وسجلت الجزائر حتى الآن 5891 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 507 حالات وفاة و2841 حالة تماثلت للشفاء.
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