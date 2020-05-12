كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. "ترامب" يوجه الإتهام إلى الديمقراطيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الاتهام إلى الديمقراطيين حول توظيف الإغلاق العام جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لأهداف سياسية.

وقال ترامب: إن "خصومه الديمقراطيين يتحركون ببطء لإعادة فتح ولايات أمريكية بعد إجراءات العزل العام، وحذرهم من مغبة هذا الأمر".

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالمياً، بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 1,3 مليون مصاب وأكثر من 80 ألف حالة وفاة.

ويعمل "ترامب" الذي سيخوض الانتخابات في شهر نوفمبر القادن؛ سعياً لفترة ولاية ثانية على إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي في أقرب وقت على عكس توصيات من خبراء الصحة بتوخي الحذر لتجنب موجة جديدة من الإصابات، مشجعاً الولايات على تخفيف القيود التي تهدف للحد من تفشي الجائحة، واستهدف اليوم ولاية بنسلفانيا.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الفصيرة "تويتر": "شعب بنسلفانيا العظيم يريد حريته الآن وهو على علم كامل بما يستتبعه ذلك. الديمقراطيون يتحركون ببطء في مختلف أرجاء الولايات المتحدة لأغراض سياسية، لو كان الأمر بيدهم لانتظروا حتى الثالث من نوفمبر. لا تلعبوا سياسية، حافظوا على أنفسكم، وتحركوا بسرعة!".

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