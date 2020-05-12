فيديو: يونس الميموني
استنكر سكان مقاطعة مغوغة، في طنجة، الإهمال، الذي طال مقبرة “الشرف”، من طرف المسؤولين، ما تسبب في تكدس كميات كبيرة من النفايات داخل، وخارج أسوارها.
وكشف سكان تطوعوا لتنظيف المقبرة، لـ”اليوم 24″ أن هذه الأخيرة تفتقر إلى الممرات، ناهيك عن انهيار السور المحيط بها، وتحويلها إلى مكان مفتوح للمتشردين، والمدمنين على المخدرات.
وطالب المتحدثون إلى “اليوم 24” من السلطات المحلية، والمسؤولين في مقاطعة مغوغة، بتحويل مقبرة منطقتهم إلى “مقبرة نموذجية”، تتوفر على مسالك طرقية، ومرافق، احتراما لحرمة الموتى.
كانت هذه تفاصيل خبر في زمن الحجر.. نفايات مكدسة في “مقبرة الشرف” والسكان يستنكرون إهمالها- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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