عثر قبيل الآذان مغرب اليوم الإثنين، على جثة رجل، وسط شقته في الدار البيضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجيران الهالك عثروا على جثته وسط منزله، الكائن بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.
وأضافت مصادر “اليوم 24″، أن الهالك يعيش لوحده منذ سنوات في منزله، بالإضافة إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وحضرت مصالح الأمن والشرطة العلمية إلى عين المكان، من أجل معاينة الجثة ونقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بحي الرحمة، من أجل تشريح الجثة، لمعرفة أسباب وظروف وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل آذان المغرب.. العثور على جثة رجل وسط شقته في الدار البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.