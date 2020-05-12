قبل آذان المغرب.. العثور على جثة رجل وسط شقته في الدار البيضاء

عثر قبيل الآذان مغرب اليوم الإثنين، على جثة رجل، وسط شقته في الدار البيضاء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجيران الهالك عثروا على جثته وسط منزله، الكائن بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.

وأضافت مصادر “اليوم 24″، أن الهالك يعيش لوحده منذ سنوات في منزله، بالإضافة إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وحضرت مصالح الأمن والشرطة العلمية إلى عين المكان، من أجل معاينة الجثة ونقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بحي الرحمة، من أجل تشريح الجثة، لمعرفة أسباب وظروف وفاته.

