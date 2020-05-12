شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في نيجيريا ترتفع إلى 4399 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز النيجيري للوقاية من الأمراض ومكافحتها تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4399 إصابة. وكشفت المصادر عن ارتفاع عدد ضحايا الفيروس لتبلغ 143، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية من المرض 778 حالة. وكانت نيجيريا قد سجلت أرقامًا مرتفعة في عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الماضية لتصل إلى قرابة 300 إصابة في اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في نيجيريا ترتفع إلى 4399 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.