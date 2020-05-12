شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تسجل تعافي 1784 مصاباً بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير الصحة الكرواتي فيلي بيروس في تصريح صحفي أمس، أن الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت 58 حالة شفاء جديدة وتسع إصابات وحالة وفاة واحدة بكافة مناطق البلاد, مشيرًا إلى أن آخر وفاة سجلت لدى سيدة في سن الرابعة والثمانين، فيما سجلت سبعة من بين الإصابات التسع الجديدة في جزيرة براك بالساحل الأدرياتيكي.
وأبان أن 160 مصاباً بالفيروس يتلقون العلاج بالمراكز الاستشفائية، منهم 12 بمصالح العناية المركزة, لافتًا الانتباه إلى إجراء 46 ألفا و71 اختبارا طبيا للكشف عن الوباء منذ نهاية فبراير الماضي، منها 1169 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 4,77 في المائة منها كانت إيجابية.
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