شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» عن الاتفاق التجاري: لست مسرورًا من الصين والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنه "غير مهتم" بإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق تجاري مع الصين، قبل أن يرى كيف يتم تنفيذ المرحلة الأولى من جانب بكين.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في حديقة "روز جاردن" خارج البيت الأبيض: "دعونا نرى إذا كانوا يرقون لمستوى الاتفاق الذي وقعوا عليه، حسنا؟"، في إشارة إلى اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق من العام الجاري كان النقطة الأهم في تهدئة الحرب التجارية بين الجانبين.

ورفض ترامب تأكيد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن البيت الأبيض سيتهم بكين قريبا بسرقة أبحاث بشأن لقاحات لفيروس كورونا المستجد، من خلال قراصنة الإنترنت.

Advertisements

وأضاف: "أنا لست مسرورا من الصين"، وأضاف ساخرا: "ما الأمر الجديد مع الصين؟".

وفي وقت سابق أمس، قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، إنه يجب على الصين أن تدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا، محملاً بكين المسؤولية عن تفشي هذه الجائحة.

وقال بيتر نافارو لشبكة (سي إن بي سي): "ألحقوا دمارا هائلا بالعالم، ولا يزال مستمرا"، مضيفاً: "يجب أن يصدر مشروع قانون حيال الصين.. لا يتعلق بمعاقبتهم بل بمحاسبتهم وتحميلهم المسؤولية".