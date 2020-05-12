شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحمي عدوة حركة النهضة الإخوانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها اتخذت كل الإجراءات لحماية النائبة عبير موسى التي تلقت تهديدات إرهابية بالقتل بعد تصريحاتها التي هاجمت فيها حركة النهضة الإخوانية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الداخلية، أمس أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لحماية رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر إثر التهديدات بالاغتيال التي تلقتها.

واتهم النائب عن الحزب الدستوري الحرّ مجدي بوذينة، أمس حركة النهضة، بالوقوف وراء التهديدات الإرهابية التي استهدفت موسى. وقال إن «تنظيم الإخوان في تونس هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية إدخال الإرهاب إلى البلاد منذ ثورة يناير 2011، وهو الطرف الذي شجع على تسفير الشباب إلى سوريا وليبيا ليكونوا وقودا لمحرقة إقليمية»، مضيفا أن «تاريخهم في تونس مليء بالإرهاب مثل تاريخ تنظيمهم الدولي، لأنهم فرع من فروع تنظيم إخوان الدم، ونحمّلهم مسؤولية السلامة الجسدية لعبير موسى».

والأحد دعا البرلمان في بيان إلى فتح تحقيق في التهديدات التي طالت رئيسة لجنة الطاقة لضمان سلامتها.

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وأعرب حزب قلب تونس، عن استنكاره الشديد للتهديدات العديدة بالاغتيال التي تلقّتها النائبة، وشدد الحزب على رفضه القاطع لهذه الممارسات الخارجة عن القانون والتي تريد أن تعود بالساحة السياسية الوطنية إلى مربّع التكفير والإرهاب وتهدّد السلم والأمن العامّ.

وعبّر عن تضامنه ومساندته الكاملة لعبير موسى ويطالب السلطات المعنيّة بالحرص على حمايتها وضمان سلامتها وعائلتها.

واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، حركة النهضة الإخوانية بالتحضير لمخطط خطير يقوم على إشاعة الفوضى والعنف والفتنة في تونس، وإيهام الرأي العام بتورط حزبها في ذلك.