شكرا لقرائتكم خبر عن الأعمال العدائية تتواصل ضد أقلية الروهينجا في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

أكد «آن ثار جي»، أحد المتطوعين للعمل في مجال الإغاثة المتواجد في قريته بولاية راخين بميانمار الأسبوع الماضي، حدوث انفجارات هزت بلدة مينبيا القريبة.

وقال إن سبب ذلك هو أن جيش ميانمار، الذي يخوض حربًا مع متمردي جيش أراكان المحلي منذ أواخر عام 2018، كان يستخدم طائرات مقاتلة لقصف المنطقة.

وأضاف «غبار التفجيرات كان أعلى من التلال».

ويقوم «آن ثار» بنقل المصابين بإصابات خطيرة للمستشفى بعد مثل هذه الهجمات، وخلال الأيام الأخيرة، أصبح القتال دائمًا تقريبًا.

هجمات على الشرطة

وتضم ولاية راخين مئات الآلاف من أفراد الروهينجا، وهي أقلية مسلمة، عمل جيش ميانمار على إبعاد مَن ينتمون إليها عن البلاد وأصبحوا نازحين في عام 2017.

وصدم اضطهاد أفراد الروهينجا العالم، في ظل تقارير تفيد بارتكاب الجنود أعمال اغتصاب جماعي وحرق قرى بأكملها وإعدام مدنيين وتشويه جثث. وجاءت هذه الهجمات عقب شن ما يُعرف بـ «جيش إنقاذ روهينجا أراكان» هجمات على مراكز للشرطة. ووصف الجيش هجماته بأنها عمليات لمكافحة الإرهاب، ولكن دعوى قضائية أقامتها جامبيا أمام أبرز محكمة أممية وصفت الهجمات بأعمال الإبادة الجماعية.

والآن، لم يعُد الجيش يستهدف بهجماته الوحشية أفراد الروهينجا فقط، ولكن أيضًا المدنيين من جميع العرقيات، وذلك وفقًا لما قالته يانجي لي، التي تخلت عن دورها كمبعوثة أممية لحقوق الإنسان في ميانمار هذا الأسبوع.

وفي بيانها الأخير كمقررة خاصة، حذرت لي من أنه في الوقت الذي «ينشغل فيه العالم بوباء كورونا»، يقوم جيش ميانمار «بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان».

وأضافت: «سلوك الجيش ضد المدنيين، ربما يرقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأوضحت لي أن المئات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، قتلوا منذ بدء الصراع.

وحتى قبل أن يبدأ تفشي فيروس كورونا، حظي العنف الدائر باهتمام دولي أقل بصورة كبيرة من الاهتمام بهجمات 2017، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العنف الحالي ليس بنفس المعدل.

أعمال عنيفة

وقالت لي إن الجنود يرتكبون الكثير من نفس الأعمال العنيفة التي تصدرت عناوين الأخبار عام 2017، بما في ذلك «تشويه الجثث والتعذيب».

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وأضافت: «وجه الشبه هو أنهم يحرقون البلدات، والقرى، حتى يجبروا السكان على النزوح»، موضحة «ما زالوا يجمعون الرجال ويتهمونهم بالتعاون مع الجماعات المسلحة».

وأشارت لي إلى أنها لاحظت فرقًا مميزًا بين العنف الدائر الحالي وهجمات عام 2017 وقالت: «ما لا أراه، ولا أعرف ما إذا كنت أحصل على التقارير الصحيحة بشأنه، هو الاغتصاب الجماعي، لا يوجد اغتصاب عصابات كما كان يحدث ضد أفراد الروهينجا، ولكن الأمور الأخرى متشابهة للغاية».

وعلى الرغم من أعمال العنف الأخيرة أجبرت أكثر من 157 ألف شخص على النزوح من منازلهم، فإنهم تمكنوا من السعى للجوء في ميانمار.

وأوضحت لي أنه منذ عامين ونصف العام، تم إجبار أفراد الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش، لذلك «كانت لدينا صورة مرئية للآلاف من الأشخاص الذين يعبرون الحدود»، وهو ما ساعد في لفت نظر العالم للأزمة.

ورد المتحدث الحكومي زاو هتاي على تصريحات لي التي أدلت بها في مؤتمر صحفي مؤخرًا، وقال إن بيانها بمناسبة مغادرتها متحيز وغير عادل.

وكان سائق ينقل عينات فحص فيروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية قد قتل الأسبوع الماضي في هجوم على سيارته التي تحمل شعار الأمم المتحدة، عقب مروره بنقطة تفتيش عسكرية في مينبيا. وتبادل جيش أراكان والجيش الحكومي الاتهامات بتنفيذ الهجوم.

عرقلة المساعدات

ويواجه الجيش اتهامات بقيامه بعرقلة المساعدات الإنسانية في عدة مناطق، ومنع المواطنين من الحصول على الرعاية الطبية.

وقالت لي إنه في إحدى الحالات توفي مراهق مصاب بإصابات خطيرة في نقطة تفتيش عسكرية، عقب أن أجبر الجنود سيارته على الانتظار هناك وهي في طريقها للمستشفى.

ومثلما فعل الجيش مع مسلحي الروهينجا، صنّفت الحكومة جيش أراكان على أنه جماعة إرهابية، وحتى استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب لاعتقال الصحفيين الذين أجروا حوارات مع أعضائه.

وسعى الجيش لوصف وكالات الإغاثة الأجنبية بأنها من أعوان المتمردين، من خلال إعلان أنها عثرت على حصص غذائية في مخيمات جيش أراكان العام الماضي.

وأشارت لي إلى أنهم استخدموا أسلوبًا مماثلًا ضد مسلحي الروهينجا بعد هجمات عام 2017 وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامرها في يناير الماضي لميانمار بحماية الروهينجا من أعمال الإبادة الجماعية وحماية أي دليل على ارتكاب مثل هذه الأعمال في ولاية راخين.

وفي ظل العنف الدائر والهجمات المستمرة ضد المدنيين، تعلق لي أملًا ضئيلًا على اهتمام الجيش بالنظر لمسألة المحكمة بصورة جدية.

وقالت: «جميع الأدلة اختفت، كل شيء احترق».