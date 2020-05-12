شكرا لقرائتكم خبر عن 70 % من سكان أفريقيا سينقصهم الغذاء والماء في حال الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أفاد تقرير جديد، تم نشره الثلاثاء، أن حوالي 70 % من الأشخاص في أنحاء القارة الأفريقية قالوا إنهم سيواجهون مشكلة في توفير الغذاء والماء في حال فرض إغلاق عام لمدة 14 يومًا في دولهم، وشكا أكثر من 50 % من أن ما لديهم من مال سوف ينفد.

ووفقًا للتقرير الذي أعدته شركة «إبسوس» العالمية لأبحاث السوق بالتعاون مع مؤسسة «المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض»، التابعة للاتحاد الأفريقي، ومنظمة الصحة العالمية، وغير ذلك من الشركاء، فإن الدول في أنحاء أفريقيا نفذت بسرعة سياسات للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا، إلا أنها بحاجة إلى تحقيق توازن بين الحد من انتقال العدوى وبين منع حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية. وقال جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية: إن أزمة «جائحة كورونا ليست مجرد أزمة صحية، وإنما أيضًا أزمة سياسية واجتماعية».

وقالت ماتشيديسو موتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا إن ما توصل إليه التقرير من شأنه أن يساعد الدول على اتخاذ قرارات إستراتيجية بشأن تخفيف عمليات الإغلاق، نظرًا لأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة ستلحق الضرر الأكبر بالفئات المستضعفة بالفعل من السكان.

وبعد إجراء مقابلات مع ما يقرب من 21 ألف شخص من 28 مدينة في 20 دولة أفريقية حول التدابير الممكن اتخاذها لمكافحة كورونا، أكد التقرير وجود فجوات في المعلومات المهمة في الكثير من الدول في أنحاء القارة.

وقال ثلث من تمّ سؤالهم إنه لا توجد لديهم معلومات كافية حول الفيروس، بما في ذلك كيفية انتشاره وكيفية حماية أنفسهم.

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وفي السياق، رفضت منظمة الصحة العالمية نهاية الأسبوع مزاعم الرئيس التنزاني جون ماجوفولي بأن اختبارات فيروس كورونا في بلاده كانت معيبة.

وقال مدير مكتب المنظمة في أفريقيا ماتشيديسو مويتي في موجز صحفي إننا «مقتنعون بأن الاختبارات.. لم تكن ملوثة بالفيروس». وأضاف مويتي إننا «لا نتفق مع وجهة نظر (ماجوفولي)».

يأتي التصريح بعد أن قال ماجوفولي: إن أجهزة اختبار مرض كوفيد ـ19 في تنزايا كانت معيبة، حيث أعطت نتائج إيجابية بعد اختبارات جرت على عينات من ماعز وفاكهة البابايا. وقال د. جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض «سي دي سي» إن تنزانيا تستخدم أجهزة مقدمة من المراكز الأفريقية «سي دي سي» بالتعاون مع مؤسسة جاك ما الصينية التي تلتزم بالمعايير الدولية.

وقال نكينجاسونج إن «تنزانيا تستخدم نفس أسلوب الاختبار الذي يستخدمه الجميع»، مشيرًا إلى أنه من غير المحتمل أن تكون الاختبارات معيبة.