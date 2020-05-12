السودان.. 161 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات لترتفع الحصيلة إلى 1526 إصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

اعلنت وزارة الصحة فى السودان، تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات لترتفع الحصيلة إلى 1526 إصابات و74 وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".



ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 285 ألف حالة. وفيما أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل حالة وفاة و 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي الى 562 إصابة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني يعلن عودة موظفي القطاع العام للعمل اعتبارا من 26 الشهر الجاري. وذكرت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 2841 وتسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 507 وفيات، بالإضافة إلى تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5891 حالة، وأفادت وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يبلغ 41014، وفى بريطانيا ارتفع مجموع الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 32 ألفا، وأعلنت وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وكذلك أعلنت وزارة الصحة الكويتية: شفاء 178 من المصابين بفيروس كورونا المستجد وإجمالي المتعافين يبلغ 2907.