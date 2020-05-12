جونسون يبشر البريطانيين بقرب عودة الحياة إلى طبيعتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البريطانيين بقرب عودة الحياة إلى طبيعتها بعد إنحسار إصابات فيروس كورونا المستجد .



وقال جونسون إن الآلاف سيعودن إلى أعمالهم هذا الأسبوع، ولكن مع ضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، مرجحا فتح المدارس الابتدائية ابتداء من يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف جونسون في تصريحات صحفية مساء الإثنين،:" هذا الأسبوع سيشهد عودة الآلاف إلى أعمالهم، ولكن من الضروري الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي".

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وأضاف:" الالتزام بالبقاء في المنازل ساعد في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وتخفيف نسب العدوى بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا سيستغرق وقتا طويلا.

والأحد، أعلن جونسون أن الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا سيبقى مفروضا حتى الأول من يونيو/حزيران على أقل تقدير، وسيعاد فتح بعض الأماكن العامة اعتبارا من الأول من تموز/يوليو.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه سيتم فرض حجر صحي على الركاب المسافرين جوا إلى بريطانيا.

وفي وقت سابق، استخدم جونسون شعار "بريطانيا تودع شعار ابقو في المنزل" في رسالة على "تويتر"، حيث حث البريطانيين، الأحد، على "البقاء حذرين" من مخاطر كورونا، تزامناً مع اقتراب تخفيف إجراءات العزل