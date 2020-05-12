طقس الغد مشمس إجمالاً مع ارتفاع الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ان يسيطر طقس ربيعي مستقر ودافئ نسبيًا على ا لحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة. ​الطقس​ المتوقع في لبنان: الثلاثاء: مشمس إجمالاً مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. Advertisements الأربعاء: مشمس إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر(المعدل العام للحرارة لشهر أيار يتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة مئوية)، وانخفاض نسبة الرطوبة. الخميس: قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيار) مع عودة نسبة الرطوبة الى الارتفاع. الجمعة: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة واستمرار درجات الحرارة بالارتفاع (فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيار).

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