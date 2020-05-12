حنكش دعا وزارة التربية الى إعادة النظر بقرار استكمال العام الدراسي

اشار عضو ​كتلة الكتائب​ اللبنانية النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "صحة ​الطلاب​ خط أحمر، ندعو ​وزارة التربية​ إلى إعادة النظر بقرار إستكمال ​العام الدراسي​ في ​المدارس​ و​الجامعات​، خاصة بعد إرتفاع الحالات المصابة من جديد، كما نطالب بإلغاء ​الإمتحانات الرسمية​ حفاظا على صحة الأساتذة، الموظفين والطلاب". ورأى بأن "المسؤولية تقتضي تعليم وتربية أولادنا ... وحمايتهم أيضا". إضغط للمزيد

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