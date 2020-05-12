اشار النائب ​طوني فرنجية​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "كمرضى، نتذكر عادة أسماء أطبائنا، وغالبا ما ننسى أسماء ممرضاتنا وممرضيننا. فلنتذكرهم اليوم ودائما. أنتم الجندي المجهول، أنتم الأبطال، لكم كل الاحترام والتقدير".

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كانت هذه تفاصيل خبر طوني فرنجية في اليوم العالمي للتمريض: انتم الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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