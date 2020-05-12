قيادة الجيش: طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي تخرق الأجواء اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، عن "خرق طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 11/ 5/ 2020 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 2.50 من فوق بلدة رميش، وخرقت طائرة استطلاع اخرى بتاريخ 10 /5 /2020 الساعة 13.00 الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20.20 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".
وعند الساعة 15.05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق البقاع ثم بعلبك والهرمل، وغادرت الأجواء عند الساعة 20.25 من فوق البلدة المذكورة، وعند الساعة 19.35 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22.25 من فوق بلدة علما الشعب، وعند الساعة 20.15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20.40 من فوق بلدة كفركلا.
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