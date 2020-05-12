عراجي: فيروس كورونا لن ينتهي الا حين يتم انتاج اللقاح

اشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الى ان فيروس كورونا لن ينتهي الا حين يتم انتاج اللقاح، وهذا الموضوع يمكن ان يتم بعد سنة، والموضوع انتشر من شخص 1 في الصين وانتقلت العدوى الى كل دول العالم.
ولفت عراجي في حديث تلفزيوني، الى ان من ياتي من الخارج يجب ان يلتزم بالحجر، لان شخص واحدى عدى 30 شخصا، ويجب التشدد بالالتزام بالارشادات.
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