عراجي: فيروس كورونا لن ينتهي الا حين يتم انتاج اللقاح

اشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ الى ان ​فيروس كورونا​ لن ينتهي الا حين يتم انتاج اللقاح، وهذا الموضوع يمكن ان يتم بعد سنة، والموضوع انتشر من شخص 1 في ​الصين​ وانتقلت العدوى الى كل دول ​العالم​.

ولفت عراجي في حديث تلفزيوني، الى ان من ياتي من الخارج يجب ان يلتزم بالحجر، لان شخص واحدى عدى 30 شخصا، ويجب التشدد بالالتزام بالارشادات.