واتساب يتيح مشاركة 50 شخصًا خلال مكالمات الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق واتساب يعتزم زيادة الحد الأقصى المسموح به لمكالمات الفيديو.

ووفق ما ذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، فإن "واتساب" يختبر إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 مشاركًا ضمن أحدث إصدار تجريبي.

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ويتيح "واتساب" إنشاء تلك الميزة عن طريق غرف "فيسبوك ماسنجر"، وذلك عن طريق الاختصارات التي في قوائم التطبيق التي تم إصدارها حديثًا، حيث ظهرت في نسخة الويب أيقونة جديدة، بالضغط عليها تظهر رسالة منبثقة تخبر المستخدم بأنه سيتم إعادة توجيهه إلى خاصية "Rooms" في "ماسنجر"، ليتم إنشاء غرفة الدردشة الجديدة.

جدير بالذكر أنه عندما تم إطلاق غرف ماسنجر في شهر أبريل الماضي، أشار الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، إلى أنه سيتم دعم الغرف عبر إنستجرام وواتساب و Facebook Portal.

ولم يتضح بعد متى ستطرح شركة واتساب التحديث الجديد عبر منصتها، إلا أن القوائم الجديدة مرئية ضمن أحدث إصدار تجريبي.