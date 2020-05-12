السعوديون يدعمون قرار إلغاء بدل غلاء المعيشة

قررت الحكومة السعودية إلغاء بدل غلاء المعيشة في يونيو المقبل، إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداء من يوليو المقبل، لمواجهة الأضرار الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودى محمد بن عبدالله الجدعان، على هذه أهمية الإجراءات التى تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعم العديد من السعوديين للقرار في ظل الظروف الاقتصادية.

ليندا قالت "بدل غلاء المعيشة لما اعتمدته الدولة كان بفترة الحمدلله مافي ازمات مالية تضيق على

الصحفي حمود أبو طالب قال "ذهب بدل (غلاء) المعيشة: زاد(غلا)الوطن، ارتفعت ضريبة (القيمة المضافة)، ارتفعت (قيمة حب الوطن)".

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سلطان القرادي دون "خذ ماتبي من راتبي ياوطنا، أنا بخير وتحت رايتك مرتاح".

سلمان المرشدي قال "انا كمواطن راتبي 3000 وكان بدل غلاء المعيشة ممشي اموري كيف الحين بسوي بعد مانشالت ورفعت القيمة المضافة يا وزير_الماليه تبيني اسرق؟عطونا

حل احوالنا تدهورت وصابرين لنا سنين على 3000 آلاف اعمارنا راحت ماقدرنا نكون أنفسنا الحمد لله على كل حال".

كتب حساب أخر "قرار رفع "ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، سيحمي المواطنين والإقتصاد_بإذن الله _من تبعات وآثار جائحة كورونا، سمعًا وطاعة #لولاة_أمرنا في المنشط والمكره ، ونسأل الله لهم التوفيق والسَّداد ، وأن يديم على بلادنا عزها وأمنها".

أبو ليث الشمري كتب "وطارت بدل غلاء المعيشة فعلا مؤلمة"، أما وليد فكتب "تحت رأية سيدي سمعنا وطاعة .. كلنا فدا للوطن ضد هذه الجائحة".

الناشط السعودي كتب "لم يمر على أزمة كورونا سوى شهرين تقريبا واذا بالسعودية العظمى ترفع الضرائب على مواطنيها وتلغي بدل غلاء المعيشة! الازمة مرشحة للاستمرار مدة طويلة فهل نصحو يوما ونجد الضرائب تجاوزت ٥٠٪؟".