باستثناء خوزستان .. فتح المساجد لإحياء ليلة القدر في عموم إيران

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، عن افتتاح المساجد خلال أيام الثلاثاء والخميس والسبت، لإحياء ليلة القدر في أنحاء إيران، باستثناء إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد.
واشترطت وزارة الصحة الإيرانية اتباع القيود الصحية، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، واستخدام السجادات والمصاحف الخاصة.
ودعت الوزارة، إلى إقامة الصلاة لمدة لا تتجاوز الساعتين وفي ساحات المساجد غير المسقفة، والسماح باستخدام ربع طاقة المصليات المغلقة.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور قال إن مؤشر الوضع الصحي في إقليم خوزستان عند الدرجة الحمراء، وأن الأوضاع فيالعاصمة طهران ليست على نحو جيد.
من جانبه قال علي رضا زالي قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران، إن العاصمة تشهد انخفاضا في أعداد المصابين مؤخرا.
وأضاف في تصريح للتلفزيون الرسمي، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم نقل 191 شخصا إلى المشافي جراء إصابتهم بالفيروس، فيما دخل 62 آخرون غرف العناية المركزة، جراء تدهور حالتهم الصحية.
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