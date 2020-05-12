روحاني يرد على رسالة وزير الصناعة المقال

أصدر مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني بيانًا رد فيه على الرسالة التي نشرها وزير الصناعة والتعدين والتجارة المقال رضا رحماني، واتهم فيها مدير مكتب الرئيس بتهديده بالاستقالة.
ووصف مكتب الرئيس الإيراني ما جاء في رسالة الوزير المقال بأنه "مخالفللواقع"، مضيفا أنه لم يطلب أحد من الوزير دعم مشروع قانون الحكومة في البرلمان لتشكيل وزارة تجارة منفصلة.
وقال بيان مكتب الرئيس الإيراني، إنه طلب من الوزير المقال، أن يعمل لإيقافتحركات مكثفة لثلاثة نواب برلمانيين مقربين منه للحيلولة دون التصويت لصالح المشروع الحكومي في البرلمان، مشيرا إلى أن الرئيس حسن روحاني ذكر الوزير المقال، بأن استمرار تلك التحركات مخالفة للقانون وأنه سيرد عليها.
ونفت الرئاسة الإيرانية، أن تكون طلبت من رضا رحماني الاستقالة، مؤكدة أن روحاني أبلغ رحماني بأنه ينوي استبداله.
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