المسماري: تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من سوريا إلى ليبيا

اتهم الناطق الإعلامي باسم "الجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري، تركيا بنقل "17 ألف إرهابي من سوريا إلى ليبيا".
وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن "قوات الجيش ستتحرك ضد أي هدف عسكري أو مدني يستغل لأغراض عسكرية".
وأضاف: "أن بيان الدول الخمس اليوم هو اعتراف بشرعية عمل
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة تحدثت بلسان "الإخوان المسلمين"، مستغربا عدم تطرق البيان إلى "تحويل قاعدة معيتيقة الجوية إلى قاعدةتركية".
وتابع: "بيان المشير خليفة حفتر الأخير بشأن التفويض لم يتطرق إلى إسقاط مجلس النواب فهو جهة شرعية تم انتخابها من الشعب، وأن مجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات تمثل كل فئات الشعب".
ونوه إلى أن "الأجسام التي تحدث المشير حفتر عن إسقاطها هي تلك التي تمثل مشاريع أخرى مثل المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة المرفوضة من الشعب الليبي".
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