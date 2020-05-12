زلزال بقوة 3.3 بمقياس ريختر يضرب روما

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين (Ingv) أن هزة أرضية بقوة 3.3 درجة (على مقياس ريختر المكون من 9 درجات) ضرب روما عند الساعة 5.03 بالتوقيت المحلي، وأن مركزه على عمق 10 كم.

وأوضحت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنه وفقا لبيانات المعهد، فإن "مركز الزلزال وقع على بعد 5 كم عن بلدة فونتي نووفا، 9 كم عن مينتانا و10 كم عن مونتي روتوندر، وهي بلديات كائنة في شمال شرق روما. وقد

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شعر بالهزة بوضوح في جميع أرجاء العاصمة الإيطالية عند الفجر".



وحسبما علم من أول مسح لقوات الدفاع المدني، فليس هناك أية بلاغات عن حدوث أضرار بشرية أو مادية، وقد كتب رجال الإطفاء في تغريدة على مدونة (تويتر) إنه "في الوقت الحالي لا توجد طلبات للمساعدة أو تقارير عن أضرار ما وردت الى غرف السيطرة التابعة لقواتنا".



وفي السياق، قال رئيس المكتب الصحفي للدفاع المدني بيير فرانشيسكو دي ميليتو "نحن لا نتحدث عن صدمة قوية للزلازل، فهزات بهذه القوة يتكرر حدوثها في بلادنا"، مبينا أن "اهتزازات كهذه بقوة 3.3 درجات نسجل المئات إن لم يكن الآلاف منها خلال السنة".



وتابع :"الصدمة التي شعرت بها روما أيقظت كثيراً من الناس، لكنها لم تتسبب في أضرار في البلديات السالفة الذكر، وهي الأقرب إلى مركزها"، مضيفا أن "راحة البال ليست موقفا مناسبا يتم تبنيع إزاء مخاطر الزلازل"، لكن "مع علمنا أن إيطاليا بلد معرض لهذا الخطر، يجب ألا نفاجأ أو نخاف من هزّات كهذه".