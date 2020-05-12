أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16326 والوفيات إلى 811.
19 الذي يتسبب فيه الفيروس انخفض إلى 4.97% مقارنة بـ 5% في الإحصاء السابق.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء البولندية - أن معدل الوفاة بمرض كوفيد
وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوىالدولة وفرضت عزلا عاما من 24 مارس.
وفي يوم 31 مارس فرضت الحكومة قيودا أشد على حركة المواطنين، قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل.
وأعادت بولندا الأسبوع الماضي فتح مراكز التسوق والفنادق في إطار توجه الدولة لتخفيف قيود العزل العام.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في بولندا الي 16326 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.