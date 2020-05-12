وحدات حماية الشعب الكردية تعلن مقتل 8 جنود أتراك

أعلنت قوات "وحدات الحماية الكردية"، عن مقتل 8 جنود أتراك خلال عملية عسكرية نفذتها قوات "الكريلا" أمس الأحد، في منطقة جبل خاكورك جنوب شرقي تركيا.

وأشار المركز الإعلامي التابع للقوات المذكورة، إلى أن "قواتنا وفي إطار المرحلة

الثورية باسم الشهيد باكر والشهيدة رونيا، نفذت عملية عسكرية الأحد، ضد الجيش التركي المتمركز على تل ليلكان التابع لمنطقة خاكورك الواقعة في مناطق الدفاع المشروع (مديا)، وأسفرت العملية عن تدمير تحصينات وملاجئ الجيش العسكرية ومقتل 8 جنود".

Advertisements

وأضاف البيان، أن "الجيش التركي نقل قتلاه من المنطقة بواسطة المروحيات وشن قصفا عشوائيا بمدفعية الهاون على محيط منطقة العمليات، بينما عادت وحدتنا التي نفذت عمليتها إلى قواعدها بسلام".

وتابع البيان: "أسقطت وحداتنا المقاتلة طائرة استطلاع تركية في منطقة الزاب".