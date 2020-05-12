كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: "بنس" أجرى فحص كورونا.. وهذه هي نتيجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، أن نائبه مايك بنس أجرى اختبار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاً إلى أن النتائج جاءت "سلبية".

وأضاف ترامب، خلال تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا أؤيد العودة للتفاوض مع الصين بشأن الاتفاق التجاري".

وفي وقت سابق من اليوم، نفى البيت الأبيض تقارير تُفيد بأنّ "بنس" موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما كانت تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن "مايك بنس" دخل في حجر صحي بعد تأكدت إصابة أحد مساعديه.

وقال المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي ديفين أومالي: إن بنس سيتوجه إلى العمل، كالمعتاد بعدما جاءت نتائج فحوصه اليومية لكشف فيروس كورونا "سلبية".

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والسبت الماضي، أثبت الفحص الطبي إصابة المستشارة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، وهي زوجة أحد كبار مستشاري ترامب، بفيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.