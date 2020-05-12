كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجابر: هناك تطورات في نماذج الاقتصاد وأنماط العيش بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، اليوم الإثنين، إن دعوة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى اجتماعات حكومية لصياغة استراتيجية الدولة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" تعكس نهج الفكر الاستباقي، لافتاً إلى أن الاستباقية والإيجابية عنوان المرحلة، والتى عززت المكانة الإنسانية للإمارات.

وأضاف الجابر: أن رؤية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في التواصل مع زعماء العالم ومد يد الخير للمساعدة، والتى رسخت نهج الدبلوماسية الاستباقية للدولة خاصة وان العالم يواجة تحدي انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن العالم يتغير وسيكون هناك تطورات في نماذج الاقتصاد وفي أنماط العيش والإنتاج والاستهلاك.

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وأوضح أن قطاعات النمو بعد كورونا التكنولوجيا المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة التحول الرقمي والتجارة عبر الإنترنت، والإعلام الإلكتروني، وخصوصية البيانات، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي وسلاسل التوريد وغيرها.

وتابع: "يركز العالم خلال هذه المرحلة على إجراءات التأقلم والتكيف مع فيروس كورونا لحين اكتشاف علاج ناجح ولقاح واق، سيكون هناك الكثير من المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي ستؤثر على أنماط الحياة"، موضحاً أن جميع المؤشرات تدل إلى أن تحفيز الاقتصاد العالمي بعد كورونا يتطلب من الحكومات إطلاق مشاريع عملاقة للبنية التحتية لرفع مستويات التوظيف وتنشيط دوران عجلة الاقتصاد.

وأفاد بأنه من الطبيعي الاستمرار في التركيز على الأولويات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الوطني، وتدعم جهود وتنويع الاقتصاد، وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، وتستقطب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال المزايا التنافسية الفريدة للدولة.