كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي يكشف عن نتيجة فحص كورونا لقائد الحرس الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول أمريكي، مساء اليوم الإثنين، عن عدم إصابة قائد الحرس الوطني الجنرال جوزيف لينجيل، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاً إلى أن النتائج الاختبار الذي أجراه جاءت "سلبية".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون: إن "الجنرال جوزيف لينجيل يواجه حالة من عدم اليقين بعدما جاءت اختبارات أجريت له مطلع الأسبوع بشأن فيروس كورونا، متضاربة بين إيجابية وسلبية".

وصرح أحد المسؤولين: أنه بالإضافة إلى لينجيل فقد خالط قائد العمليات البحرية الأميرال مايك جيلداي، أحد أفراد أسرته، الذي أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا، موضحاً أن الاختبارات أثبتت عدم إصابة "جيلداي" بكورونا، ولكنه وضع نفسه في حجر صحي كإجراء احترازي.