كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا.. تسجيل 55 وفاة جديدة بكورونا في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الروسية، مساء الاثنين، عن تسجيل 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو: إن "عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 55 شخصا"، لافتاً إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى كورونا.

وأضاف المركز: أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1179 شخصا، بعد أن كانت 1124 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 115909 إصابات، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح اليوم 221344 حالة، بينها 2009 وفيات و39801 شفاء.

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