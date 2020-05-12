كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. "جونسون" يعلن عودة الآلاف للعمل وفتح المدارس الابتدائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الإثنين، إن "الآلاف سوف يعودن إلى أعمالهم هذا الأسبوع، ولكن مع ضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، مرجحاً فتح المدارس الإبتدائية ابتداء من شهر يونيو المقبل".

وأضاف جونسون: "هذا الأسبوع سيشهد عودة الآلاف إلى أعمالهم، ولكن من الضروري الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالبقاء في المنازل ساعد في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتخفيف نسب العدوى بشكل كبير"، لافتاً إلى أن الوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا سيستغرق وقتا طويلا.

وكان جونسون، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا سيبقى مفروضا حتى الأول من يونيو على أقل تقدير، وسيعاد فتح بعض الأماكن العامة اعتبارا من الأول من يوليو، ولكنه حذر في الوقت نفسه من أنه سيتم فرض حجر صحي على الركاب المسافرين جوا إلى بريطانيا.

وفي وقت سابق، استخدم شعار "بريطانيا تودع شعار ابقو في المنزل" في رسالة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ حيث حث البريطانيين، أمس الأحد، على البقاء حذرين من مخاطر كورونا، تزامناً مع اقتراب تخفيف إجراءات العزل.

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