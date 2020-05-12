كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لبيلغ عدد المصابين إلى 16492 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 254 إثر تسجيل 5 حالات جديدة.

وأفادت الوزارة الإسرائيلية بوجود 48 إصابة وصفت حالتهم بالمتوسطة و73 خطيرة، إضافة إلى 64 خاضعين للتنفس الاصطناعي، فيما تماثل 11548 مصابا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت يوم أمس الأحد، تخفيف بعض أنظمة الطوارئ، وبالتالي فإن الإغلاق المفروض سيقتصر على المحلات التجارية خلال رمضان في البلدات العربية وعلى الأماكن، التي أعلن أنها مناطق مغلقة فقط، كما قررت إلغاء حظر الدخول إلى الحدائق والمتنزهات العامة.