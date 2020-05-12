كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "أردوغان" يعلن رفع قيود التنقل من وإلى 9 ولايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن فرض حظر تجوال جديد لمدة 4 أيام بدءا من يوم 16 مايو الجاري، ضمن إجراءات مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ورفع قيود الخروج والدخول من وإلى 9 ولايات.

وبهذا القرار ارتفع إجمالي الولايات التركية، التي رفعت عنها قيود التنقل إلى 16، في حين أبقت السلطات الحظر على 15 أخرى.

وقال أردوغان: إن "على المواطنين أن لا يعتبروا بهذه الخطوات أن الأمور قد عادت إلى ما قبل يوم 10 مارس الماضي، ويجب أن نواصل حياتنا وفق الإجراءات التي ستحمينا من خطر الوباء"، مؤكداً على أن أعداد المصابين والوفيات والراقدين في أقسام العناية المركزة والخاضعين للتنفس الاصطناعي، مستمرة في التراجع.

ولفت إلى أن دور كبار السن في دول الغرب شهدت كوارث كبيرة بسبب تفشي كورونا بين قاطنيها، مضيفا: "لكننا في تركيا حافظنا على كبارنا، ونبذل قصارى جهدنا لمواجهة وباء كورونا وحماية كبار السن في بلادنا".

وذكر أن تبرعات حملة التضامن لصالح المتضررين بكورونا بلغت ملياري ليرة، أي نحو 282 مليون دولار، معتبراً أن "هناك أطرافا لجأت إلى محاولات لضرب اقتصادنا، بعد أن شعرت بالعجز أمام تقدمنا في الملفين السوري والليبي".

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