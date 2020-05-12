كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد إلتزامها بدعم برنامج الأغذية العالمي لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة لأمم المتحدة لمساعدة الدول في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأعرب "الشيخ عبدالله بن زايد" في رسالة وجهها إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، عن تقدير البلاد العميق للجسر الجوي المشترك بين الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي، الذي أنشئ في الأيام الأخيرة لضمان استمرارية سلسلة التوريد للشحنات والخدمات الطبية والإنسانية الأساسية اللازمة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف: "تشكل الاتفاقية جزءاً أساسياً من التزام دولة الإمارات بالتضامن العالمي في محاولة التصدي لوباء كورونا، ونعتقد أن التعاون متعدد الأطراف سيكون ضرورياً لوقف انتشار الفيروس والسعي إلى التخلص منه من خلال الجهود المشتركة".

Advertisements

كما سلّط الضوء على مساهمات دولة الإمارات في الاستجابة العالمية للمبادرة العالمية للتنمية الدولية، مؤكداً على دعم الإمارات لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية ضد فيروس كورونا والمساهمات المنتظمة لعمليات منظمة الصحة العالمية في الصين والصومال وإثيوبيا وغيرها.

وبالنسبة لتنسيق دولة الإمارات مع المنظمات الدولية لتسهيل تسليم الشحنات الإنسانية، لفت إلى أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية قامت بتجهيز وإرسال 80% من الشحنات المرسلة من منظمة الصحة العالمية، والتي تتضمن معدات الحماية الشخصية إلى 98 دولة حول العالم من خلال 132 شحنة.

وأشار إلى تقديم دولة الإمارات للمساعدات الطبية والغذائية المنقذة للحياة للدول المحتاجة؛ حيث أرسلت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 455 طناً من المساعدات إلى أكثر من 41 دولة، لتعزيز جهود نحو 455 ألفا من العاملين في القطاع الطبي.

واختتم كلامه بالتأكيد على تعهد دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى؛ من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز جهود المجتمعات الهشة لمكافحة فيروس كورونا.

وظهرت مكان دولة الإمارات الرائدة لدولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.