“حراس الوطن”.. محسن صلاح الدين يقدم سادس أعمال “كورونيات”- فيديو

انضم الفنان محسن صلاح الدين، للائحة الفنانين المشاركين قي سلسلة “كورونيات” التي يشرف عليها نعمان لحلو، إذ أصدر أخيرا، أغنية جديدة بعنوان “حراس الوطن”، تنضاف لقائمة أغانيها التي تكرم مجهودات مختلف القطاعات المحاربة في مواجهة الجائحة.

أغنية محسن صلاح الدين الجديدة، كتبها ولحنها نعمان لحلو، وتتغنى بالمجهودات التي يقوم بها كل من رجال القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والشرطة، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، لدورهم الكبير في الظروف الحالية.

وتعتبر أغنية محسن صلاح الدين سادس أغاني “كورونيات” التي يشرف عليها نعمان لحلو، وكتب كلماتها سعيد متوكل، ووزعها يونس الخزان.

يذكر أن لحلو، وعد الجمهور سابقا، بأغنية ضمن سلسلة كورونا، تصدر بعد انقضاء فترة الحجر الصحي، لكنه لم يعلن بعد عن الاسم الذي سيقدمها.