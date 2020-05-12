لاعبو ريال مدريد يعودون إلى التدريبات بعد شهرين من التوقف بسبب كورونا- صور

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، عودة لاعبيه إلى التدريبات، بعد شهرين من التوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

وذكر النادي الملكي، في بيان عبر موقعه الرسمي، “بعد شهرين، عاد الفريق إلى التدريب في” سيوداد ريال مدريد، منذ الساعة 10:00 صباحا تدرب الفريق تحت إشراف زين الدين زيدان، وفقًا للمعايير الصحية الصارمة للوائح، وبروتوكول “LFP” الخاصة بجائحة COVID-19.

وأشار البلاغ نفسه، إلى أن لاعبي الفريق يتدربون على فترتين، وفي ملعبين مختلفين، كما أن اللاعبين يمارسون التدريبات الفردية بالكرة، ومن دونها.

وكانت الرابطة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن أندية الدرجتين الأولى، والثانية ستعود إلى التدريبات الفردية، خلال الأسبوع الجاري، وهذا يحصل لأول مرة منذ توقيف نشاط الدوري بسبب جائحة كورونا.