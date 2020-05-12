سيدة” يوتوب عربيا عمرها 10 سنوات.. أرقامها خيالية”

تتفوق يوتوبز صغيرة في السن، لا يتعدى عمرها 10 سنوات، تدعى شفا، بقناتها التي تحمل نفس الاسم، على جميع قنوات اليوتوبر والمغنيين ومشاهير العالم العربي بموقع يوتوب.

شفا يوتوبر صغيرة، تصنع محتوى خاص بالأطفال، وتستعين في قصصها بمؤثرات بصرية، لتحكي مواقف بسيطة لجيل عمرها، وقد حققت في مجمل مشاهدات قناتها 8.8 مليار مشاهدة، أما عدد مشتركيها فيبلغ 20.6 مليون مشترك.

شفا الطفلة الإماراتية، ليست من الشخصيات الشهيرة في المغرب، رغم تصدر قناتها تصنيف قنوات يوتوب العربية، وقد سلط عليها الضوء في الويب المغربي أخيرا اليوتوبر جمال ألفا الحائز لقب “موروكو ويب أوردز” لأفضل يوتوبر في السنة، خصوصا أن محركات البحث شحيحة بخصوص المعلومات عنها بشكل محير ومثير للتساؤلات، انطلاقا من أنها رقم واحد على يوتوب عربيا.

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وتحصد فيديوهات شفا ملايين المشاهدات في يوم واحد، وعشرات الملايين في الأسبوع، ويبلغ أكثر عدد مشاهدات لفيديو واحد في قنلتها 192 مليون مشاهدة.

المثير للاهتمام أيضا، أن ثاني قناة في التصنيف على المستوى العربي هي القناة الثانية للطف شفا “شفا 2” ، ويبلغ عدد مشتركيها 18.6 مليون مشترك!

https://www.youtube.com/channel/UCwHE1kM1CPJd_pI9FQ0-4dg