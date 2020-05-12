شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يصد هجمات لمليشيا الحوثي ويكبدها خسائر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:41 صباحًا, 12 مايو 2020 م
المناطق - الرياض
صدت قوات الجيش اليمني الليلة الماضية، عدة هجمات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدة جبهات.
وأوضح موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مجاميع من المليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع للجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، إلا أن قوات الجيش اليمني أفشلت كل تلك المحاولات، وأجبرتها على التراجع.
وفي ذا السياق أفشلت قوات الجيش اليمني عدة هجمات للمليشيا الحوثية، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمني، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
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