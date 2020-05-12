شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نيويورك .. إعادة فتح 3 مناطق في الولاية الجمعة المقبلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:41 صباحًا, 12 مايو 2020 م المناطق - الرياض أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، أن الولاية ستبدأ إعادة افتتاح ثلاث مناطق يوم الجمعة القادم.

وقال كومو خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن تلك المناطق قد استوفت سبعة مقاييس سيتم استخدامها لتحديد متى يكون تخفيف القيود مناسبًا.

كما أعلن حاكم نيويورك أن بعض الشركات منخفضة المخاطر سيمكنها إعادة فتح نشاطاتها يوم الجمعة، وتشمل الحداق الطبيعية، وشركات البستنة، وشركات الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق منخفضة المخاطر مثل التنس ودور السينما في السيارات.

وأشار إلى أنه في كل منطقة ستكون هناك غرفة تحكم إقليمية ستراقب عن كثب التقدم وتقيم الوضع، والتأكد من الجاهزية للتدخل في حال استدعى الأمر ذلك.

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