شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يصد هجمات للمليشيا ويكبدها خسائر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح موقع سبتمبر نت، التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مجاميع من المليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع للجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، إلا أن قوات الجيش اليمني أفشلت كل تلك المحاولات، وأجبرتها على التراجع.
وفي ذا السياق أفشلت قوات الجيش اليمني عدة هجمات للمليشيا الحوثية، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمني، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
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